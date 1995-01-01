Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Фоторамка Fotografia 50x60 см, без багета (FFCP-1111)

  • 50x60 см, без багета (FFCP-1111)
  • 50x60 см, FFCP-1111 оргстекло
  • 50x60 см, FFCP-1111 оргстекло
  • 50x60 см, без багета (FFCP-1111)
  • 50x60 см, без багета (FFCP-1111)
  • 50x60 см, без багета (FFCP-1111)
  • 50x60 см, без багета (FFCP-1111)
  • 50x60 см, FFCP-1111 оргстекло
  • 50x60 см, FFCP-1111 оргстекло
  • 50x60 см, без багета (FFCP-1111)
  • 50x60 см, без багета (FFCP-1111)
  • 50x60 см, без багета (FFCP-1111)
  • 50x60 см, без багета (FFCP-1111)
Код товара:УТ-00036677
Артикул:FFCP - 1111

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Безбагетные фоторамки Fotografia. Лицевой материал: полистирол (оргстекло) толщиной 1 мм. Материал задника: МДФ плита. Имеется возможность как горизонтального, так и вертикального подвеса. Ножка-подставка отсутствует.