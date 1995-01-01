Безбагетные фоторамки Fotografia. Лицевой материал: полистирол (оргстекло) толщиной 1 мм. Материал задника: МДФ плита. Имеется возможность как горизонтального, так и вертикального подвеса. Ножка-подставка отсутствует.
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