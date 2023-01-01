Фоторамка Fotografia 50x60 см, FFCP-1111 оргстекло
Код товара : УТ-00036677
Артикул : FFCP - 1111
31%
1 200 ₽
840 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Размер
Материал багета
Стекло
Цвет багета
Прозрачный
Размер фотографии
50х60 см
Описание
Безбагетные фоторамки Fotografia. Лицевой материал: полистирол (оргстекло) толщиной 1 мм. Материал задника: МДФ плита. Имеется возможность как горизонтального, так и вертикального подвеса. Ножка-подставка отсутствует.