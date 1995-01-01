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    Фоторамка Fotografia 40х50 см, без багета, стекло (FFCP-1110)

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    Код товара : УТ-00036676

    Артикул : FFCP - 1110

    • 40х50 см, без багета, стекло (FFCP-1110)
    • 40х50 см, без багета, стекло (FFCP-1110)
    • 40х50 см, без багета, стекло (FFCP-1110)

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    30%

    940 ₽

    660 ₽

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Рамка для фотографий формата 40х50 см. Багет отсутствует, стекло крепится к заднику с помощью нескольких небольших металлических клипс. Вставка из безопасного PS листа (пластик, 1 мм), задник из плотного листа оргалита (2.5 мм). Ножка не предусмотрена, рамка вещается на настенный крючок, гвоздик или леску: как вертикально, так и горизонтально.

    Пружинные металлические зажимы обеспечивают постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности, пользоваться ими достаточно удобно и просто: нажмите и потяните, чтобы отсоединить стекло, нажмите снова, чтобы они защелкнулись обратно. 

    Дизайн фоторамки минималистичный и универсальный, он может использоваться практически с любыми интерьерами. Помимо фотографий в рамке можно разместить рисунки, репродукции, плакаты и так далее. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера.

    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.