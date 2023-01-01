Фоторамка Fotografia 40х50 см, алюминий, золотистая (FFAL-8210)
Код товара : УТ-00036709
Артикул : FFAL - 8210
1 590 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Металл
Цвет багета
Золотистый
Размер фотографии
40х50 см
Описание
Рамка для фотографий формата 40х50 см или 28х35 см (с паспарту). Багет выполнен из тонкого алюминиевого профиля шириной 14 мм и толщиной 9 мм. Вместо минерального стекла в рамках большого формата применяется органическое (из полистирола, толщина 1 мм), так как оно более устойчиво к повреждениям при транспортировке. Задник из плотного листа оргалита, предусмотрено крепление для подвешивания рамки на стену. Рамку можно размещать как вертикально, так и горизонтально.
Поворотные металлические зажимы обеспечивают постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности, пользоваться ими достаточно удобно и просто: нажмите и поверните в сторону. Соединение углов багета выполнено с помощью особых металлических крепежей, незаметно располагаемых внутри профиля. Это обеспечивает плотную и точную фиксацию сторон багета друг к другу, без зазоров и перекосов.
Дизайн фоторамки минималистичный и универсальный, он может использоваться практически с любыми интерьерами. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера.