Описание

Рамка для фотографий формата 40х50 см или 28х35 см (с паспарту). Багет выполнен из тонкого алюминиевого профиля шириной 14 мм и толщиной 9 мм. Вставка из безопасного PS листа (пластик, 1 мм), так как оно более устойчиво к повреждениям при транспортировке. Задник из плотного листа оргалита, предусмотрено крепление для подвешивания рамки на стену. Рамку можно размещать как вертикально, так и горизонтально.

Поворотные металлические зажимы обеспечивают постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности, пользоваться ими достаточно удобно и просто: нажмите и поверните в сторону. Соединение углов багета выполнено с помощью особых металлических крепежей, незаметно располагаемых внутри профиля. Это обеспечивает плотную и точную фиксацию сторон багета друг к другу, без зазоров и перекосов.

Дизайн фоторамки минималистичный и универсальный, он может использоваться практически с любыми интерьерами. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера.