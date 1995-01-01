Рамка для фотографии формата 40х50 см. При использовании паспарту рекомендуемый размер изображения 28х35 см (паспарту в комплекте не поставляется). Материал багета – пластик (PVC): обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Вставка из безопасного PS листа (пластик, 1 мм). Задник выполнен из плотного листа оргалита, на нем располагаются петли для настенного крепления: на крючок, гвоздь или нить (леску). Рамку можно размещать как вертикально, так и горизонтально. Помимо фотографий в рамке можно разместить плакаты, репродукции и так далее.

Поворотные металлические зажимы обеспечивают постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности, пользоваться ими достаточно удобно и просто: нажмите и поверните в сторону. Соединение углов багета выполнено с помощью особых металлических крепежей, незаметно располагаемых внутри профиля. Это обеспечивает плотную и точную фиксацию сторон багета друг к другу, без зазоров и перекосов. Углы рамки в упаковке защищены с помощью картонных уголков.

Дизайн фоторамки минималистичный и универсальный, он может использоваться практически с любыми интерьерами. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера.