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Фоторамка Fotografia 30х45 см, без багета (FFCP-1109)

  • 30х45 см, без багета (FFCP-1109)
  • 30х45 см, FFCP-1109 стекло
  • 30х45 см, FFCP-1109 стекло
  • 30х45 см, без багета (FFCP-1109)
  • 30х45 см, без багета (FFCP-1109)
  • 30х45 см, без багета (FFCP-1109)
  • 30х45 см, без багета (FFCP-1109)
  • 30х45 см, FFCP-1109 стекло
  • 30х45 см, FFCP-1109 стекло
  • 30х45 см, без багета (FFCP-1109)
  • 30х45 см, без багета (FFCP-1109)
  • 30х45 см, без багета (FFCP-1109)
  • 30х45 см, без багета (FFCP-1109)
Код товара:УТ-00036675
Артикул:FFCP - 1109

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Безбагетные фоторамки Fotografia. Лицевой материал: Вставка из безопасного PS листа (пластик, 1 мм). Материал задника: МДФ плита. Имеется возможность как горизонтального, так и вертикального подвеса. Ножка-подставка отсутствует.