Фоторамка Fotografia 30х45 см, без багета (FFCP-1109)

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Код товара: УТ-00036675 Артикул: FFCP - 1109 Код товара: УТ-00036675 Артикул: FFCP - 1109 Размер фотографии 30х45 см Материал багета Стекло Цвет багета Прозрачный Количество фотографий 1 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 30х45 см Материал багета Стекло Цвет багета Прозрачный Мультирама Количество фотографий 1 фото Описание Безбагетные фоторамки Fotografia. Лицевой материал: Вставка из безопасного PS листа (пластик, 1 мм). Материал задника: МДФ плита. Имеется возможность как горизонтального, так и вертикального подвеса. Ножка-подставка отсутствует. Видео Наш обзор

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