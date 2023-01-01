Фоторамка Fotografia 30х45 см, FFCP-1109 стекло
Код товара : УТ-00036675
Артикул : FFCP - 1109
30%
580 ₽
410 ₽
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Гарантия 14 дней
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Характеристики
Размер
Материал багета
Стекло
Цвет багета
Прозрачный
Размер фотографии
30х45 см
Описание
Безбагетные фоторамки Fotografia. Лицевой материал: стекло толщиной 1.5 мм. Материал задника: МДФ плита. Имеется возможность как горизонтального, так и вертикального подвеса. Ножка-подставка отсутствует.