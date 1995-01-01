Фоторамка Fotografia 30х45 см, алюминий, черная (FFAL-8109)
Код товара : УТ-00036704
Артикул : FFAL - 8109
990 ₽
Гарантия 14 дней
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Характеристики
Размер
Материал багета
Металл
Размер фотографии
30х45 см
Цвет багета
Чёрный
Мультирама
Количество фотографий
1 фото
Описание
Рамка для фотографий формата 30х45 см или 20х30 см (с паспарту). Багет выполнен из тонкого алюминиевого профиля шириной 14 мм и толщиной 9 мм. Вставка из безопасного PS листа (пластик, 1 мм). Задник из плотного листа оргалита, предусмотрено крепление для подвешивания рамки на стену. Рамку можно размещать как вертикально, так и горизонтально.
Поворотные металлические зажимы обеспечивают постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности, пользоваться ими достаточно удобно и просто: нажмите и поверните в сторону. Соединение углов багета выполнено с помощью особых металлических крепежей, незаметно располагаемых внутри профиля. Это обеспечивает плотную и точную фиксацию сторон багета друг к другу, без зазоров и перекосов.
Дизайн фоторамки минималистичный и универсальный, он может использоваться практически с любыми интерьерами. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера.