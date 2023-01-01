Описание

Фоторамка форматом 30 х 40 см, выполнена из МДФ и имеет защитное стекло. Сзади имеются два крепления для вертикального подвеса. Ножки-подставки нет.

Фоторамки, выполненные из древесноволокнистой плиты (МДФ), отличаются меньшим весом по сравнению с аналогами из цельной древесины. Материал экологически безопасен и не выделяет никаких запахов.

Производство: Китай