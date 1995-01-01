Фоторамка Fotografia 30x40 см., FFMDF-7048
Код товара:УТ-00034695
Артикул:FFMDF - 7048
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии30х40 см
Материал багетаМДФ
Цвет багетаБелый
Количество фотографий1 фото
Описание
Фоторамка форматом 30 х 40 см, выполнена из МДФ и имеет защитное стекло (небьющийся пластик). Сзади имеются два крепления для вертикального подвеса. Ножки-подставки нет.
Фоторамки, выполненные из древесноволокнистой плиты (МДФ), отличаются меньшим весом по сравнению с аналогами из цельной древесины. Материал экологически безопасен и не выделяет никаких запахов.
Производство: Китай