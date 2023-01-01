Фоторамка Fotografia 30x40 см., FFMDF-7048
Код товара : УТ-00034695
Артикул : FFMDF - 7048
31%
730 ₽
510 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
МДФ
Цвет багета
Белый
Размер фотографии
30х40 см
Описание
Фоторамка форматом 30 х 40 см, выполнена из МДФ и имеет защитное стекло. Сзади имеются два крепления для вертикального подвеса. Ножки-подставки нет.
Фоторамки, выполненные из древесноволокнистой плиты (МДФ), отличаются меньшим весом по сравнению с аналогами из цельной древесины. Материал экологически безопасен и не выделяет никаких запахов.
Производство: Китай