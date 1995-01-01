Рамка для фотографий формата 30х40 см. Широкий багет выполнен из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала; верхнее покрытие из шпона. В качестве стекла – небьющаяся пластиковая вставка, задник сделан из плотного листа оргалита. Имеется крепление для подвеса на крючок или гвоздь (ножка у этой модели отсутствует). Рамка может размещаться как вертикально, так и горизонтально. Универсальный, нейтральный дизайн хорошо подходит для самых разных сюжетов и интерьеров.

Стороны багета плотно скреплены между собой металлическими скобами, ширина профиля: 3 см. Задник фиксируется с помощью нескольких отгибающихся металлических лепестков, которые плотно прижимают фотографию к стеклу.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми снимками станут отличным украшением любого интерьера.