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Фоторамка Fotografia 30x40 см., FFMDF-7008

  • 30x40 см., FFMDF-7008
  • 30x40 см., FFMDF-7008
  • 30x40 см., FFMDF-7008
  • 30x40 см., FFMDF-7008
  • 30x40 см., FFMDF-7008
  • 30x40 см., FFMDF-7008
  • 30x40 см., FFMDF-7008
  • 30x40 см., FFMDF-7008
  • 30x40 см., FFMDF-7008
  • 30x40 см., FFMDF-7008
  • 30x40 см., FFMDF-7008
  • 30x40 см., FFMDF-7008
  • 30x40 см., FFMDF-7008
  • 30x40 см., FFMDF-7008
  • 30x40 см., FFMDF-7008
Код товара:УТ-00034679
Артикул:FFMDF - 7008

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фоторамка форматом 30 х 40 см, выполнена из МДФ и имеет защитное стекло (пластик). Сзади имеются два крепления для вертикального подвеса. Ножки-подставки нет.

Фоторамки, выполненные из древесноволокнистой плиты (МДФ), отличаются меньшим весом по сравнению с аналогами из цельной древесины. Материал экологически безопасен и не выделяет никаких запахов.

Производство: Китай