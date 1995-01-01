Фоторамка Fotografia 30х40 см, без багета, стекло (FFCP-1108)
Код товара : УТ-00036674
Артикул : FFCP - 1108
570 ₽
Гарантия 14 дней
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Характеристики
Размер
Материал багета
МДФ
Размер фотографии
30х40 см
Цвет багета
Белый
Мультирама
Количество фотографий
1 фото
Описание
Рамка для фотографий формата 30х40 см. Багет отсутствует, стекло крепится к заднику с помощью нескольких небольших металлических клипс. Вставка из безопасного PS листа (пластик, 1 мм), задник из плотного листа оргалита (2.5 мм). Ножка не предусмотрена, рамка вещается на настенный крючок, гвоздик или леску: как вертикально, так и горизонтально.
Пружинные металлические зажимы обеспечивают постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности, пользоваться ими достаточно удобно и просто: нажмите и потяните, чтобы отсоединить стекло, нажмите снова, чтобы они защелкнулись обратно.
Дизайн фоторамки минималистичный и универсальный, он может использоваться практически с любыми интерьерами. Помимо фотографий в рамке можно разместить рисунки, репродукции, плакаты и так далее. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера.