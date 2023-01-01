Фоторамка Fotografia 30х40 см, алюминий, черная (FFAL-9108)
Код товара : УТ-00036729
Артикул : FFAL - 9108
1 590 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Металл
Цвет багета
Чёрный
Размер фотографии
30х40 см
Описание
Рамка для фотографий формата 30х40 см или 20х30 см (с паспарту). Багет выполнен из алюминиевого профиля шириной 30 мм и толщиной 16 мм. Стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм). Задник из плотного листа оргалита, предусмотрено подвесное крепление для размещения рамки на стене: как вертикально, так и горизонтально.
Поворотные металлические зажимы обеспечивают постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности, пользоваться ими достаточно удобно и просто: нажмите и поверните в сторону. Соединение сторон багета выполнено с помощью металлических уголков, закрепленных на винтах. Это обеспечивает плотную и точную фиксацию сторон багета друг к другу, без зазоров и перекосов.
Дизайн фоторамки универсальный, он может использоваться практически с любыми интерьерами. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера.