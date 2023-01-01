Фоторамка Fotografia 30х40 см, алюминий, черная (FFAL-8108)
Код товара : УТ-00036700
Артикул : FFAL - 8108
890 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Металл
Цвет багета
Чёрный
Размер фотографии
30х40 см
Описание
Рамка для фотографий формата 30х40 см или 20х30 см (с паспарту). Багет выполнен из тонкого алюминиевого профиля шириной 9 мм и толщиной 14 мм. Стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм). Задник из плотного листа оргалита, предусмотрено крепление для подвешивания рамки на стену. Рамку можно размещать как вертикально, так и горизонтально.
Поворотные металлические зажимы обеспечивают постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности, пользоваться ими достаточно удобно и просто: нажмите и поверните в сторону. Соединение углов багета выполнено с помощью особых металлических крепежей, незаметно располагаемых внутри профиля. Это обеспечивает плотную и точную фиксацию сторон багета друг к другу, без зазоров и перекосов.
Дизайн фоторамки минималистичный и универсальный, он может использоваться практически с любыми интерьерами. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера.