Рамка для фотографий, постера из пластикового багета для фото 30х40 см. Цвет - белый. Материал багета - PVC пластик. На заднике располагаются петли для настенного крепления. Рамку можно размещать как вертикально, так и горизонтально. Материал задника: толстый и плотный лист оргалита 2,5мм. Материал вставки - безопасный PS лист толщиной 1 мм , с защитной пленкой от царапин, которую необходимо снять перед использованием. Рамка надежно упакована в индивидуальную картонную коробку, чтобы товар не пострадал при транспортировке. Пластик (PVC) обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Профессиональный поворотный зажим из металла на обратной стороне обеспечивает легкость доступа, удобство эксплуатации и плотное прилегание к поверхности. Соединение углов выполнено с помощью особых металлических крепежей располагаемых внутри профиля, что обеспечивает плотную и ровную фиксацию багета друг к другу. Используется для размещения фотографий, сертификатов, почетных грамот. С использованием паспарту (в комплекте не идет) оптимальный размер изображения 20х30 см. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоаксессуаров, фоторамок и фотоальбомов.