Фоторамка Fotografia 30x30 см., FFMDF - 710K3
Код товара:УТ-00065863
Артикул:FFMDF - 710K3
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии30х30 см
Материал багетаМДФ
Цвет багетаЧёрный
Количество фотографий1 фото
Описание
Фоторамка форматом 30 х 30 см, выполнена из МДФ и имеет защитное стекло (пластик). Сзади имеется ножка-подставка для установки на горизонтальную поверхность, а также крепление для вертикального подвеса.
Фоторамки, выполненные из древесноволокнистой плиты (МДФ) c покрытием из шпона, отличаются меньшим весом по сравнению с аналогами из цельной древесины. Материал экологически безопасен и не выделяет никаких запахов.
Производство: Китай