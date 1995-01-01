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Фоторамка Fotografia 30x30 см., FFMDF - 701K3

  • 30x30 см., FFMDF - 701K3
  • 30x30 см., FFMDF - 701K3
  • 30x30 см., FFMDF - 701K3
  • 30x30 см., FFMDF - 701K3
  • 30x30 см., FFMDF - 701K3
  • 30x30 см., FFMDF - 701K3
  • 30x30 см., FFMDF - 701K3
  • 30x30 см., FFMDF - 701K3
  • 30x30 см., FFMDF - 701K3
  • 30x30 см., FFMDF - 701K3
  • 30x30 см., FFMDF - 701K3
  • 30x30 см., FFMDF - 701K3
  • 30x30 см., FFMDF - 701K3
  • 30x30 см., FFMDF - 701K3
  • 30x30 см., FFMDF - 701K3
  • 30x30 см., FFMDF - 701K3
  • 30x30 см., FFMDF - 701K3
  • 30x30 см., FFMDF - 701K3
  • 30x30 см., FFMDF - 701K3
Код товара:УТ-00065857
Артикул:FFMDF - 701K3

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фоторамка форматом 30 х 30 см, выполнена из МДФ и имеет защитное стекло (пластик). Сзади имеется ножка-подставка для установки на горизонтальную поверхность, а также крепление для вертикального подвеса.

Фоторамки, выполненные из древесноволокнистой плиты (МДФ) c покрытием из шпона, отличаются меньшим весом по сравнению с аналогами из цельной древесины. Материал экологически безопасен и не выделяет никаких запахов.

Производство: Китай