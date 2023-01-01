Фоторамка Fotografia 30x30 см., FFMDF - 700K3
Код товара : УТ-00065855
Артикул : FFMDF - 700K3
24%
1 100 ₽
845 ₽
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Гарантия 14 дней
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Характеристики
Размер
Материал багета
МДФ
Цвет багета
Серый
Размер фотографии
30х30 см
Описание
Фоторамка форматом 30 х 30 см, выполнена из МДФ и имеет защитное стекло. Сзади имеется ножка-подставка для установки на горизонтальную поверхность, а также крепление для вертикального подвеса.
Фоторамки, выполненные из древесноволокнистой плиты (МДФ) c покрытием из шпона, отличаются меньшим весом по сравнению с аналогами из цельной древесины. Материал экологически безопасен и не выделяет никаких запахов.
Производство: Китай