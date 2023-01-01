Фоторамка Fotografia А3 29.7x42 см, красная
Код товара : УТ-00041938
Артикул : FFP - 3508C
750 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Пластик (ПВХ)
Цвет багета
Красный
Размер фотографии
29.7x42 см
Описание
Рамка для фотографий, сертификатов, грамот формата А3 (29.7x42 см). При использовании паспарту рекомендуемый размер изображения 20х30 см (паспарту в комплекте не поставляется). Материал багета – пластик (PVC): обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм), а задник выполнен из плотного листа оргалита. На заднике располагаются петли для настенного крепления: на крючок, гвоздик или нить (леску). Рамку можно размещать как вертикально, так и горизонтально. Помимо фотографий в рамке можно разместить рисунки, репродукции и так далее.
Поворотные металлические зажимы обеспечивают постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности, пользоваться ими достаточно удобно и просто: нажмите и поверните в сторону. Соединение углов багета выполнено с помощью особых металлических крепежей, незаметно располагаемых внутри профиля. Это обеспечивает плотную и точную фиксацию сторон багета друг к другу, без зазоров и перекосов. Углы рамки в упаковке защищены с помощью картонных уголков.
Дизайн фоторамки минималистичный и универсальный, он может использоваться практически с любыми интерьерами. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера.