Премиальная металлическая рамка для сертификатов, грамот и других документов формата А4 (21х30 см), а также для фотографий 15х20 см при использовании паспарту. Паспарту в комплект не входит. Поверхность багета матовая, небликующая, стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм). Задник из плотного листа оргалита, предусмотрена ножка для размещения рамки на столе или полке, а также отверстие для подвеса на крючок, гвоздик или нить (леску). На столе рамку можно размещать как вертикально, так и горизонтально.

Поворотные металлические зажимы обеспечивают постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности, пользоваться ими достаточно удобно и просто: нажмите и поверните в сторону. Соединение углов багета выполнено с помощью особых крепежей, незаметно располагаемых внутри профиля. Это обеспечивает плотную и точную фиксацию сторон багета друг к другу.

Дизайн фоторамки минималистичный и универсальный, он может использоваться практически с любыми интерьерами. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера.