Фоторамка Fotografia 21x30 см, серебряная FFM-5016

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Код товара: УТ-00032584 Артикул: FFM - 5016 Код товара: УТ-00032584 Артикул: FFM - 5016 Размер фотографии 21х29.7 см (А4) Материал багета Металл Цвет багета Серебристый Количество фотографий 1 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 21х29.7 см (А4) Материал багета Металл Цвет багета Серебристый Мультирама Количество фотографий 1 фото Описание Металлическая рамка серебряного цвета для фотографий размером 21х30 см. Внутренняя вставка позволяет использовать ее в качестве паспарту для фотографий формата 15х20 см. Рамка имеет ножку-подставку для размещения на горизонтальных поверхностях и настенное крепление. Страна-производитель: Китай Видео Наш обзор

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