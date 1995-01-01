Фоторамка Fotografia 21x30 см, черная (FFPS-1826)
Код товара:УТ-00080650
Артикул:FFPS - 1826
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии21х29.7 см (А4)
Материал багетаПластик (ПВХ)
Цвет багетаЧёрный
Количество фотографий1 фото
Описание
Рамка для фотографии формата 21x30 см. Материал багета – пластик (PVC): обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации, защитное стекло также выполнено из пластика. Задник из плотного листа оргалита, предусмотрено крепления для подвеса на крючок или гвоздик. Рамку можно размещать как вертикально, так и горизонтально.
Дизайн фоторамки минималистичный и универсальный, он может использоваться практически с любыми интерьерами. Помимо фотографий в рамке можно разместить детские рисунки, открытки и так далее.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера.