Фоторамка Fotografia 21x30 см, FFMDF-7116
Код товара:УТ-00038121
Артикул:FFMDF - 7116
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии21х29.7 см (А4)
Материал багетаМДФ
Цвет багетаЧёрный
Количество фотографий1 фото
Описание
Фоторамка форматом 21х30 см из округлого багета, выполнена из МДФ и имеет защитное стекло (пластик). Сзади имеются два крепления для вертикального подвеса, а также ножка-подставка для установки на горизонтальную поверхность.
Фоторамки, выполненные из древесноволокнистой плиты (МДФ), отличаются меньшим весом по сравнению с аналогами из цельной древесины. Материал экологически безопасен и не выделяет никаких запахов.
Производство: Китай