Описание

Фоторамка форматом 21х30 см из округлого багета, выполнена из МДФ и имеет защитное стекло. Сзади имеются два крепления для вертикального подвеса, а также ножка-подставка для установки на горизонтальную поверхность.

Фоторамки, выполненные из древесноволокнистой плиты (МДФ), отличаются меньшим весом по сравнению с аналогами из цельной древесины. Материал экологически безопасен и не выделяет никаких запахов.

Производство: Китай