Фоторамка Fotografia 21x30 см., FFMDF-7046
Код товара:УТ-00034694
Артикул:FFMDF - 7046
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии21х29.7 см (А4)
Материал багетаМДФ
Цвет багетаБелый
Количество фотографий1 фото
Описание
Фоторамка форматом 21 х 30 см, выполнена из МДФ и имеет защитное стекло (пластик). Сзади имеются два крепления для вертикального подвеса. Ножки-подставки нет. Цвет: светло-бежевый.
Фоторамки, выполненные из древесноволокнистой плиты (МДФ), отличаются меньшим весом по сравнению с аналогами из цельной древесины. Материал экологически безопасен и не выделяет никаких запахов.
Производство: Китай