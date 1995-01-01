Фоторамка Fotografia 21x30 см., FFMDF-7046

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Код товара: УТ-00034694 Артикул: FFMDF - 7046 Код товара: УТ-00034694 Артикул: FFMDF - 7046 Размер фотографии 21х29.7 см (А4) Материал багета МДФ Цвет багета Белый Количество фотографий 1 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 21х29.7 см (А4) Материал багета МДФ Цвет багета Белый Мультирама Количество фотографий 1 фото Описание Фоторамка форматом 21 х 30 см, выполнена из МДФ и имеет защитное стекло (пластик). Сзади имеются два крепления для вертикального подвеса. Ножки-подставки нет. Цвет: светло-бежевый. Фоторамки, выполненные из древесноволокнистой плиты (МДФ), отличаются меньшим весом по сравнению с аналогами из цельной древесины. Материал экологически безопасен и не выделяет никаких запахов. Производство: Китай Видео Наш обзор

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