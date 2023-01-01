Фоторамка Fotografia 21x30 см, FFM-5066
Код товара : УТ-00032605
Артикул : FFM - 5066
30%
750 ₽
530 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Металл
Цвет багета
Серебристый
Размер фотографии
21х30 см
Описание
Металлическая рамка серебряного цвета для фотографий размером 21х30 см. Внутренняя вставка позволяет использовать ее в качестве паспарту для фотографий формата 15х20 см. Рамка имеет ножку-подставку для размещения на горизонтальных поверхностях и настенное крепление.
Страна-производитель: Китай