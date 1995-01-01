Металлическая рамка серебряного цвета для фотографий размером 21х30 см. Внутренняя вставка позволяет использовать ее в качестве паспарту для фотографий формата 15х20 см. Рамка имеет ножку-подставку для размещения на горизонтальных поверхностях и настенное крепление.
Страна-производитель: Китай
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