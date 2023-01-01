Описание

Премиальная металлическая рамка для сертификатов, грамот и других документов формата А4 (21х30 см), а также для фотографий 15х20 см при использовании паспарту. Паспарту в комплект не входит. Поверхность багета глянцевая, зеркальная, стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм). Задник из плотного листа оргалита, предусмотрена ножка для размещения рамки на столе или полке: как вертикально, так и горизонтально.

Фотография устанавливается очень просто: задник полностью выдвигается из пазов профиля, фото укладывается на стекло и задник задвигается обратно. Конструкция обеспечивает прочное прилегание листа к стеклу. Соединение углов багета выполнено с помощью особых крепежей, незаметно располагаемых внутри профиля. Это обеспечивает плотную и точную фиксацию сторон багета друг к другу.

Дизайн фоторамки минималистичный и универсальный, он может использоваться практически с любыми интерьерами. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера.