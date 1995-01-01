Рамка для сертификатов, грамот и других документов формата А4 (21х30 см). Вставка из безопасного PS листа (пластик, 1 мм), задник из плотного листа оргалита (2.5 мм). Багет отсутствует, защитное стекло (пластик, 1 мм) крепится к заднику с помощью нескольких небольших металлических клипс. Ножка не предусмотрена, рамка вещается на настенный крючок, гвоздик или леску: как вертикально, так и горизонтально.

Пружинные металлические зажимы обеспечивают постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности, пользоваться ими достаточно удобно и просто: нажмите и потяните, чтобы отсоединить стекло, нажмите снова, чтобы они защелкнулись обратно.

Дизайн фоторамки минималистичный и универсальный, он может использоваться практически с любыми интерьерами. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера.