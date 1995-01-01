Фоторамка Fotografia 20x20см., FFMDF - 701K2
Код товара:УТ-00065856
Артикул:FFMDF - 701K2
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии20х20 см
Материал багетаМДФ
Цвет багетаСветло-коричневый
Количество фотографий1 фото
Описание
Фоторамка форматом 20 х 20 см, выполнена из МДФ и имеет защитное стекло (пластик). Сзади имеется ножка-подставка для установки на горизонтальную поверхность, а также крепление для вертикального подвеса.
Фоторамки, выполненные из древесноволокнистой плиты (МДФ) c покрытием из шпона, отличаются меньшим весом по сравнению с аналогами из цельной древесины. Материал экологически безопасен и не выделяет никаких запахов.
Производство: Китай