Фоторамка Fotografia 20x20 см, FFMDF - 700K2
Код товара:УТ-00065854
Артикул:FFMDF - 700K2
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии20х20 см
Материал багетаМДФ
Цвет багетаБелый
Описание
Фоторамка формата 20х20 см выполнена из МДФ и имеет защитное стекло (пластик). Сзади имеется ножка-подставка для установки на горизонтальную поверхность, а также крепление для вертикального подвеса.
Фоторамки, выполненные из древесноволокнистой плиты (МДФ) c покрытием из шпона, отличаются меньшим весом по сравнению с аналогами из цельной древесины. Материал экологически безопасен и не выделяет никаких запахов.
Производство: Китай