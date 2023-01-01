Фоторамка Fotografia 15x21 см., FFMDF-7043
Код товара : УТ-00034693
Артикул : FFMDF - 7043
30%
340 ₽
240 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
МДФ
Цвет багета
Серый
Размер фотографии
15х21 см
Описание
Фоторамка форматом 15 х 21 см, выполнена из МДФ и имеет защитное стекло. Сзади имеется ножка-подставка для установки на горизонтальную поверхность, а также крепление для вертикального подвеса.
Фоторамки, выполненные из древесноволокнистой плиты (МДФ) c покрытием из шпона, отличаются меньшим весом по сравнению с аналогами из цельной древесины. Материал экологически безопасен и не выделяет никаких запахов.
Производство: Китай