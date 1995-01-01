Фоторамка Fotografia 15x21 см., FFMDF-7043
Код товара:УТ-00034693
Артикул:FFMDF - 7043
Товар не найден
Характеристики
Размер фотографии15х21 см (А5)
Материал багетаМДФ
Цвет багетаБелый
Количество фотографий1 фото
Описание
Фоторамка форматом 15 х 21 см, выполнена из МДФ и имеет защитное стекло (небьющийся пластик). Сзади имеется ножка-подставка для установки на горизонтальную поверхность, а также крепление для вертикального подвеса.
Фоторамки, выполненные из древесноволокнистой плиты (МДФ) c покрытием из шпона, отличаются меньшим весом по сравнению с аналогами из цельной древесины. Материал экологически безопасен и не выделяет никаких запахов.
Производство: Китай