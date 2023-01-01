Описание

Фоторамка форматом 15 х 21 см, выполнена из МДФ и имеет защитное стекло. Сзади имеется ножка-подставка для установки на горизонтальную поверхность, а также крепление для вертикального подвеса.

Фоторамки, выполненные из древесноволокнистой плиты (МДФ) c покрытием из шпона, отличаются меньшим весом по сравнению с аналогами из цельной древесины. Материал экологически безопасен и не выделяет никаких запахов.

Производство: Китай