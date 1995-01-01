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Фотоальбом Fotografia 15x21 см 100 фото, «Классика», белый, FA-VPP100/1521-505

  • 15x21 см 100 фото, «Классика», белый, FA-VPP100/1521-505
  • 15x21 см 100 фото, «Классика», белый, FA-VPP100/1521-505
  • 15x21 см 100 фото, «Классика», белый, FA-VPP100/1521-505
  • 15x21 см 100 фото, «Классика», белый, FA-VPP100/1521-505
  • 15x21 см 100 фото, «Классика», белый, FA-VPP100/1521-505
  • 15x21 см 100 фото, «Классика», белый, FA-VPP100/1521-505
  • 15x21 см 100 фото, «Классика», белый, FA-VPP100/1521-505
  • 15x21 см 100 фото, «Классика», белый, FA-VPP100/1521-505
  • 15x21 см 100 фото, «Классика», белый, FA-VPP100/1521-505
  • 15x21 см 100 фото, «Классика», белый, FA-VPP100/1521-505
  • 15x21 см 100 фото, «Классика», белый, FA-VPP100/1521-505
  • 15x21 см 100 фото, «Классика», белый, FA-VPP100/1521-505
  • 15x21 см 100 фото, «Классика», белый, FA-VPP100/1521-505
  • 15x21 см 100 фото, «Классика», белый, FA-VPP100/1521-505
  • 15x21 см 100 фото, «Классика», белый, FA-VPP100/1521-505
  • 15x21 см 100 фото, «Классика», белый, FA-VPP100/1521-505
  • 15x21 см 100 фото, «Классика», белый, FA-VPP100/1521-505
  • 15x21 см 100 фото, «Классика», белый, FA-VPP100/1521-505
  • 15x21 см 100 фото, «Классика», белый, FA-VPP100/1521-505
  • 15x21 см 100 фото, «Классика», белый, FA-VPP100/1521-505
  • 15x21 см 100 фото, «Классика», белый, FA-VPP100/1521-505
  • 15x21 см 100 фото, «Классика», белый, FA-VPP100/1521-505
  • 15x21 см 100 фото, «Классика», белый, FA-VPP100/1521-505
Код товара:УТ-00053160
Артикул:FA-VPP100/1521 - 505

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Альбом с кармашками для хранения 100 фотографий 15х21 см. Классический, универсальный дизайн. В прозрачных кармашках фотографии надежно защищены от грязи, пыли, отпечатков пальцев. Со временем их можно легко поменять местами. Твердая обложка обтянута искусственной кожей (на основе винила), белые пластиковые страницы закреплены с помощью термосварки.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.