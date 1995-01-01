Альбом с кармашками для хранения 100 фотографий 15х21 см. Классический, универсальный дизайн. В прозрачных кармашках фотографии надежно защищены от грязи, пыли, отпечатков пальцев. Со временем их можно легко поменять местами. Твердая обложка обтянута искусственной кожей (на основе винила), белые пластиковые страницы закреплены с помощью термосварки.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов, рамок, аксессуаров и послужит отличным подарком для себя и близких. Альбом Fotografia станет отличным украшением любого интерьера и обеспечит надежное хранение воспоминаний, эмоций, ярких моментов вашей жизни на долгие годы.