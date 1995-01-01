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Фоторамка Fotografia 15x20 см, серебряная FFM-5013

  • 15x20 см, серебряная FFM-5013
  • 15x20 см, серебряная FFM-5013
  • 15x20 см, серебряная FFM-5013
  • 15x20 см, серебряная FFM-5013
  • 15x20 см, серебряная FFM-5013
Код товара:УТ-00032579
Артикул:FFM - 5013

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Металлическая рамка серебряного цвета для фотографий размером 15х20 см. Внутренняя вставка позволяет использовать ее в качестве паспарту для фотографий формата 10х15 см. Рамка имеет ножку-подставку для размещения на горизонтальных поверхностях и настенное крепление.

Страна-производитель: Китай