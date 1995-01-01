Фоторамка Fotografia 15x20 см, серебряная FFM-5013

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Код товара: УТ-00032579 Артикул: FFM - 5013 Код товара: УТ-00032579 Артикул: FFM - 5013 Размер фотографии 15х20 см Материал багета Металл Цвет багета Серебристый Количество фотографий 1 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 15х20 см Материал багета Металл Цвет багета Серебристый Мультирама Количество фотографий 1 фото Описание Металлическая рамка серебряного цвета для фотографий размером 15х20 см. Внутренняя вставка позволяет использовать ее в качестве паспарту для фотографий формата 10х15 см. Рамка имеет ножку-подставку для размещения на горизонтальных поверхностях и настенное крепление. Страна-производитель: Китай Видео Наш обзор

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