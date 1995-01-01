Премиальная металлическая рамка для фотографий формата 15х21 см. Поверхность багета глянцевая, зеркальная, стекло минеральное (толщина 1.5 мм). Задник из плотного листа оргалита, предусмотрена ножка для размещения рамки на столе или полке, а также отверстие для подвеса на крючок, гвоздик или нить (леску). На столе рамку можно размещать как вертикально, так и горизонтально.

Поворотные металлические зажимы обеспечивают постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности, пользоваться ими достаточно удобно и просто: нажмите и поверните в сторону. Соединение углов багета выполнено с помощью особых крепежей, незаметно располагаемых внутри профиля. Это обеспечивает плотную и точную фиксацию сторон багета друг к другу.

Дизайн фоторамки минималистичный и универсальный, он может использоваться практически с любыми интерьерами. Помимо фотографий в рамке можно разместить детские рисунки, открытки и так далее. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера.