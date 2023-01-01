Фоторамка Fotografia 15x20 см, FFM-5063
Код товара : УТ-00032604
Артикул : FFM - 5063
30%
570 ₽
400 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Металл
Цвет багета
Серебристый
Размер фотографии
15х20 см
Описание
Металлическая рамка серебряного цвета для фотографий размером 15х20 см. Внутренняя вставка позволяет использовать ее в качестве паспарту для фотографий формата 10х15 см. Рамка имеет ножку-подставку для размещения на горизонтальных поверхностях и настенное крепление.
Страна-производитель: Китай