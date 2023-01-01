Описание

Металлическая рамка серебряного цвета для фотографий размером 15х20 см. Внутренняя вставка позволяет использовать ее в качестве паспарту для фотографий формата 10х15 см. Рамка имеет ножку-подставку для размещения на горизонтальных поверхностях и настенное крепление.

Страна-производитель: Китай