Фоторамка Fotografia 15x21 см, серебристая (FFM-5033)
Код товара : УТ-00032590
Артикул : FFM - 5033
750 ₽
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Характеристики
Размер
Материал багета
Металл
Цвет багета
Серебристый
Размер фотографии
15х21 см
Описание
Премиальная металлическая рамка для фотографий формата 15х21 см или 10х15 см (с паспарту). Поверхность багета глянцевая, зеркальная, стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм). Задник из плотного листа оргалита, предусмотрена ножка для размещения рамки на столе или полке: как вертикально, так и горизонтально.
Фотография устанавливается очень просто: задник полностью выдвигается из пазов профиля, фото укладывается на стекло и задник задвигается обратно. Конструкция обеспечивает прочное прилегание листа к стеклу. Соединение углов багета выполнено с помощью особых крепежей, незаметно располагаемых внутри профиля. Это обеспечивает плотную и точную фиксацию сторон багета друг к другу.
Дизайн фоторамки универсальный, он может использоваться практически с любыми интерьерами. Помимо фотографий в такой рамке можно разместить детские рисунки, открытки и так далее. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера.
(возможна установка формата 10х15 см, с паспарту, которое не входит в комплект).