Рамка для фотографии формата 15х20 см. При использовании паспарту рекомендуемый размер изображения 10х15 см (паспарту в комплекте не поставляется) Материал багета – пластик (PVC): обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации. Стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм). Задник из плотного листа оргалита, предусмотрена ножка для размещения рамки на столе или полке, а также крепления для подвеса на крючок или гвоздик (прорези в зажимах). Рамку можно размещать как вертикально, так и горизонтально.
Поворотные металлические зажимы обеспечивают постоянное плотное прилегание фотографии к поверхности, пользоваться ими достаточно удобно и просто: нажмите и поверните в сторону. Соединение углов багета выполнено с помощью особых металлических крепежей, незаметно располагаемых внутри профиля. Это обеспечивает плотную и точную фиксацию сторон багета друг к другу, без зазоров и перекосов. Углы рамки в упаковке защищены с помощью картонных уголков.
Дизайн фоторамки минималистичный и универсальный, он может использоваться практически с любыми интерьерами. Помимо фотографий в рамке формата 15х20 см можно разместить детские рисунки, открытки и так далее.
Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера.
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