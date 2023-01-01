Описание

Металлическая фоторамка серебряного цвета, предназначена для фотографий формата 10х15 см. Внутренняя вставка позволяет использовать ее в качестве паспарту для фотографий формата 9х13. Сзади имеется специальная ножка для возможности установки на горизонтальную поверхность.

Страна-производитель: Китай