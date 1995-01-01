Фоторамка Fotografia 10x15 см, серебряная FFM-5011

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Код товара: УТ-00032577 Артикул: FFM - 5011 Код товара: УТ-00032577 Артикул: FFM - 5011 Размер фотографии 10х15 см Материал багета Металл Цвет багета Серебристый Количество фотографий 1 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 10х15 см Материал багета Металл Цвет багета Серебристый Мультирама Количество фотографий 1 фото Описание Металлическая фоторамка серебряного цвета, предназначена для фотографий формата 10х15 см. Внутренняя вставка позволяет использовать ее в качестве паспарту для фотографий формата 9х13. Сзади имеется специальная ножка для возможности установки на горизонтальную поверхность. Страна-производитель: Китай Видео Наш обзор

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