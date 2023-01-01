Описание

Премиальная рамка для фотографий формата 10х15 см. Металлический хромированный багет с глянцевой серебристой поверхностью. Стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм). Задник из плотного листа оргалита с бархатистой поверхностью, предусмотрена ножка для размещения рамки на столе или полке (как вертикально, так и горизонтально), а также крепление для подвеса на крючок, гвоздик или нить (леску). Многослойное паспарту выгодно подчеркивает красоту снимка.

Фотография устанавливается очень просто: задник полностью выдвигается из пазов профиля, фото укладывается на стекло и задник задвигается обратно. Конструкция обеспечивает прочное прилегание листа к стеклу. Соединение углов багета выполнено с помощью особых крепежей, незаметно располагаемых внутри профиля. Это обеспечивает плотную и точную фиксацию сторон багета друг к другу.

Дизайн фоторамки универсальный, он может использоваться практически с любыми интерьерами. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера.