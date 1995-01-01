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Фоторамка Fotografia 10x15 см с паспарту (FFM-5301)

  • 10x15 см с паспарту (FFM-5301)
  • 10x15 см с паспарту (FFM-5301)
  • 10x15 см с паспарту (FFM-5301)
  • 10x15 см с паспарту (FFM-5301)
  • 10x15 см с паспарту (FFM-5301)
Код товара:УТ-00032623
Артикул:FFM - 5301

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Премиальная рамка для фотографий формата 10х15 см. Металлический хромированный багет с глянцевой серебристой поверхностью. Стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм). Задник из плотного листа оргалита с бархатистой поверхностью, предусмотрена ножка для размещения рамки на столе или полке (как вертикально, так и горизонтально), а также крепление для подвеса на крючок, гвоздик или нить (леску). Многослойное паспарту выгодно подчеркивает красоту снимка.

Фотография устанавливается очень просто: задник полностью выдвигается из пазов профиля, фото укладывается на стекло и задник задвигается обратно. Конструкция обеспечивает прочное прилегание листа к стеклу. Соединение углов багета выполнено с помощью особых крепежей, незаметно располагаемых внутри профиля. Это обеспечивает плотную и точную фиксацию сторон багета друг к другу.

Дизайн фоторамки универсальный, он может использоваться практически с любыми интерьерами. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера.