Рамка для фотографии формата 10х15 см. Материал багета – пластик (PVC): обладает прочной структурой, надежен и долговечен в эксплуатации, защитное стекло также выполнено из пластика. Задник из плотного листа оргалита, предусмотрено крепления для подвеса на крючок или гвоздик. Рамку можно размещать как вертикально, так и горизонтально.

Дизайн фоторамки минималистичный и универсальный, он может использоваться практически с любыми интерьерами. Помимо фотографий в рамке можно разместить детские рисунки, открытки и так далее.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми фотографиями станут отличным украшением любого интерьера.