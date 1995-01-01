Рамка для фотографий формата 10х15 см. Широкий багет выполнен из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала; верхнее покрытие из шпона. Стекло органическое (пластик), задник сделан из плотного листа оргалита. Имеется ножка, которая позволяет устанавливать рамку на стол, полку или любую другую ровную поверхность. Также есть крепление для подвеса на крючок или гвоздь. Рамка может размещаться как вертикально, так и горизонтально. Универсальный, нейтральный дизайн хорошо подходит для самых разных сюжетов и интерьеров.

Фоторамки, выполненные из древесноволокнистой плиты (МДФ), отличаются меньшим весом по сравнению с аналогами из цельной древесины. Материал экологически безопасен и не выделяет никаких запахов.

Производство: Китай