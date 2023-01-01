Фоторамка Fotografia 10x15 см., FFMDF-7061
Код товара : УТ-00034700
Артикул : FFMDF - 7061
27%
230 ₽
170 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 14 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Размер
Материал багета
МДФ
Цвет багета
Светло-коричневый
Размер фотографии
10х15 см
Описание
Фоторамка форматом 10 х 15 см, выполнена из МДФ и имеет защитное стекло. Сзади имеется ножка-подставка для установки на горизонтальную поверхность, а также крепление для вертикального подвеса.
Фоторамки, выполненные из древесноволокнистой плиты (МДФ), отличаются меньшим весом по сравнению с аналогами из цельной древесины. Материал экологически безопасен и не выделяет никаких запахов.
Производство: Китай