Рамка для фотографий формата 10х15 см. Широкий багет выполнен из МДФ, древесного волокна – достаточно легкого и при этом прочного, долговечного и экологически безопасного материала; верхнее покрытие из шпона. В качестве стекла – небьющаяся пластиковая вставка, задник сделан из плотного листа оргалита. Имеется ножка, которая позволяет устанавливать рамку на стол, полку или любую другую ровную поверхность. Также есть крепление для подвеса на крючок или гвоздь. Рамка может размещаться как вертикально, так и горизонтально. Универсальный, нейтральный дизайн хорошо подходит для самых разных сюжетов и интерьеров.

Стороны багета плотно скреплены между собой металлическими скобами, ширина профиля: 2.8 см. Задник фиксируется с помощью нескольких отгибающихся металлических лепестков, которые плотно прижимают фотографию к стеклу.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми снимками станут отличным украшением любого интерьера.