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Фоторамка Fotografia 10x15 см., FFMDF-7041

  • 10x15 см., FFMDF-7041
  • 10x15 см., FFMDF-7041
  • 10x15 см., FFMDF-7041
  • 10x15 см., FFMDF-7041
  • 10x15 см., FFMDF-7041
  • 10x15 см., FFMDF-7041
  • 10x15 см., FFMDF-7041
  • 10x15 см., FFMDF-7041
  • 10x15 см., FFMDF-7041
  • 10x15 см., FFMDF-7041
  • 10x15 см., FFMDF-7041
  • 10x15 см., FFMDF-7041
  • 10x15 см., FFMDF-7041
  • 10x15 см., FFMDF-7041
  • 10x15 см., FFMDF-7041
Код товара:УТ-00034692
Артикул:FFMDF - 7041

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фоторамка форматом 10 х 15 см, выполнена из МДФ и имеет защитное стекло (небьющийся пластик). Сзади имеется ножка-подставка для установки на горизонтальную поверхность, а также крепление для вертикального подвеса.

Фоторамки, выполненные из древесноволокнистой плиты (МДФ), отличаются меньшим весом по сравнению с аналогами из цельной древесины. Материал экологически безопасен и не выделяет никаких запахов.

Производство: Китай