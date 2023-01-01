Описание

Рамка для фотографий формата 10х15 см. Глянцевый золотистый багет с геометрическим рельефным орнаментом в виде сот. Стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм), задник выполнен из плотного листа оргалита с черным бархатным покрытием. Ножка позволяет установить рамку на стол, полку или любую другую ровную поверхность: как вертикально, так и горизонтально. Также имеется проушина для настенного крепления (только вертикально).

Помимо фотографий в рамке можно разместить детские рисунки, открытки и так далее. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми снимками станут отличным украшением любого интерьера.

Рамка поставляется в белой картонной коробке, обернутая в бумагу и слой пупырчатой пленки.