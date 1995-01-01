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Фоторамка Fotografia 10x15 см, черная (FFM-5381)

  • 10x15 см, черная (FFM-5381)
  • 10x15 см, черная (FFM-5381)
  • 10x15 см, черная (FFM-5381)
  • 10x15 см, черная (FFM-5381)
  • 10x15 см, черная (FFM-5381)
  • 10x15 см, черная (FFM-5381)
  • 10x15 см, черная (FFM-5381)
  • 10x15 см, черная (FFM-5381)
  • 10x15 см, черная (FFM-5381)
  • 10x15 см, черная (FFM-5381)
  • 10x15 см, черная (FFM-5381)
  • 10x15 см, черная (FFM-5381)
  • 10x15 см, черная (FFM-5381)
Код товара:УТ-00032632
Артикул:FFM - 5381

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Металлическая рамка для фотографий формата 10х15 см. Тонкий черный багет охватывает стекло сверху и снизу. Стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм), задник выполнен из плотного листа оргалита с отделкой бархатной тканью, имеется ножка для установки на стол, полку или любую другую ровную поверхность. Интересный дизайн рамки хорошо подходит для самых разных стилей интерьера.

Фотографии устанавливаются очень просто: задник выдвигается, снимок укладывается на стекло, и задник задвигается обратно по пазам в профиле, плотно прижимая фото к поверхности стекла. Данная рамка подходит только для горизонтального размещения, подвесного крепления у нее нет.

Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми снимками станут отличным украшением любого интерьера.