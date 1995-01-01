Фоторамка Fotografia 10x15 см, FFM-5371

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Код товара: УТ-00032631 Артикул: FFM - 5371 Код товара: УТ-00032631 Артикул: FFM - 5371 Размер фотографии 10х15 см Материал багета Металл Цвет багета Серебристый Количество фотографий 1 фото Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Размер Размер фотографии 10х15 см Материал багета Металл Цвет багета Серебристый Мультирама Количество фотографий 1 фото Описание Металлическая фоторамка в широком текстурированном багете серебряного цвета предназначена для фотографий формата 10х15 см. Сзади имеется специальная ножка для возможности установки на горизонтальную поверхность. Страна-производитель: Китай Видео Наш обзор

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