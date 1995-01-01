Металлическая фоторамка в широком текстурированном багете серебряного цвета предназначена для фотографий формата 10х15 см. Сзади имеется специальная ножка для возможности установки на горизонтальную поверхность.
Страна-производитель: Китай
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