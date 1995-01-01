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Фоторамка Fotografia 10x15 см, FFM-5371

  • 10x15 см, FFM-5371
  • 10x15 см, FFM-5371
  • 10x15 см, FFM-5371
  • 10x15 см, FFM-5371
  • 10x15 см, FFM-5371
  • 10x15 см, FFM-5371
  • 10x15 см, FFM-5371
Код товара:УТ-00032631
Артикул:FFM - 5371

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Металлическая фоторамка в широком текстурированном багете серебряного цвета предназначена для фотографий формата 10х15 см. Сзади имеется специальная ножка для возможности установки на горизонтальную поверхность.

Страна-производитель: Китай