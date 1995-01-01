Металлическая фоторамка в широком рельефном багете c глянцевой серебристой поверхностью. Подходит для фотографий формата 10х15 см. Стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм), задник выполнен из плотного листа оргалита, имеется ножка для установки на стол, полку или любую другую ровную поверхность. Интересный д изайн рамки хорошо подходит для самых разных стилей интерьера.

Помимо фотографий в рамке можно разместить детские рисунки, открытки и так далее. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми снимками станут отличным украшением любого интерьера.