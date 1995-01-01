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Фоторамка Fotografia 10x15 см, FFM-5361

  • 10x15 см, FFM-5361
  • 10x15 см, FFM-5361
  • 10x15 см, FFM-5361
  • 10x15 см, FFM-5361
  • 10x15 см, FFM-5361
  • 10x15 см, FFM-5361
  • 10x15 см, FFM-5361
Код товара:УТ-00032626
Артикул:FFM - 5361

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Металлическая фоторамка в широком рельефном багете c глянцевой серебристой поверхностью. Подходит для фотографий формата 10х15 см. Стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм), задник выполнен из плотного листа оргалита, имеется ножка для установки на стол, полку или любую другую ровную поверхность. Интересный дизайн рамки хорошо подходит для самых разных стилей интерьера.

Помимо фотографий в рамке можно разместить детские рисунки, открытки и так далее. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми снимками станут отличным украшением любого интерьера.