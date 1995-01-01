Фоторамка Fotografia 10x15 см, детская (FFM-5181)
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Характеристики
Описание
Металлическая фоторамка в тонком багете c глянцевой серебристой поверхностью и узором в виде детских игрушек на желтом фоне. Подходит для фотографий формата 10х15 см. Стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм), задник выполнен из плотного листа оргалита с отделкой бархатной тканью, имеется ножка для установки на стол, полку или любую другую ровную поверхность. Также имеется крепление для подвеса на стену. Интересный дизайн рамки хорошо подходит для фотографий первых лет жизни ребенка.
Фотография устанавливается очень просто: задник выдвигается, снимок укладывается на стекло, и задник задвигается обратно по пазам в профиле, плотно прижимая фото к поверхности стекла. Рамка может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально, а подвешиваться – только вертикально. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми снимками станут отличным украшением любого интерьера.