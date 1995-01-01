Металлическая фоторамка в тонком багете c глянцевой серебристой поверхностью и узором в виде детских игрушек на белом фоне. Подходит для фотографий формата 10х15 см. Стекло минеральное, прочное (толщина 1.5 мм), задник выполнен из плотного листа оргалита с отделкой бархатной тканью, имеется ножка для установки на стол, полку или любую другую ровную поверхность. Также имеется крепление для подвеса на стену. Интересный д изайн рамки хорошо подходит для фотографий первых лет жизни ребенка.

Фотография устанавливается очень просто: задник выдвигается, снимок укладывается на стекло, и задник задвигается обратно по пазам в профиле, плотно прижимая фото к поверхности стекла. Рамка может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально, а подвешиваться – только вертикально. Бренд Fotografia объединяет под собой коллекции фотоальбомов и рамок. Рамки Fotografia с вашими любимыми снимками станут отличным украшением любого интерьера.